شركة Roku في محادثات مع شركة آبل لدعم خاصية AirPlay 2

فاطمة أيت طالب - دبي - المشكلة مع الشركات مثل آبل التي تقوم بإنشاء البروتوكولات اللاسلكية الخاصة بها هو أنه يمكن في بعض الأحيان الحد من الخيارات التي يمكن للمستهلكين شراؤها. على سبيل المثال، إذا كنت محجوزًا في منظومة آبل بإستخدام AirPlay أو AirPlay 2، فسوف تحتاج إلى البحث عن الأجهزة التي تدعم هذه البروتوكولات اللاسلكية، وأحيانًا قد لا تحصل على ما ترغب فيه.

ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي Roku وكنت تأمل في أن تدعم الشركة البروتوكول اللاسلكي AirPlay 2، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه وفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacRumors، فيبدو أن الشركة تجري محادثات مع شركة آبل لدعم هذا البروتوكول. ومن الواضح أنه لم يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بعد، مما يعني أن هناك إحتمال أن لا يتم الإتفاق على ذلك، وبالتالي فمن الأفضل أن لا تتحمس كثيرًا الآن.

ولكن إذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن يتم توفيره من خلال تحديث لنظام التشغيل التابع لشركة Roku، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن يتم جلب هذا الدعم من الناحية النظرية لمجموعة كبيرة من الأجهزة. ويقول التقرير أيضًا بأن هذه الشراكة يمكن أن تمتد إلى Apple Music حيث يمكن أن يأتي نظام RokuOS بشكل مسبق مع تطبيق Apple Music، مما يجعل هذه الخدمة الموسيقية متاحة على المنصة جنبا إلى جنب مع الخدمات الموسيقية الأخرى مثل Spotify و Pandora و Amazon Music.

لم تؤكد شركة Roku أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، ولكنها طرحت هذا الموضوع من قبل، على الرغم من أنها لم تذكر بصراحة أنها كات تجري محادثات مع شركة آبل، وقالت بدلا من ذلك أنه ليس لديها أي شيء يمكن مشاركته مع العامة بخصوص هذا الموضوع آنذاك.

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