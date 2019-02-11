أمطار على بعض المناطق خلال ساعات.. وموجة عنيفة تضرب البلاد في هذه الفترة

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار على بعض المناطق، اليوم الإثنين.

وقالت الأرصاد، أن طقس اليوم، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 والصغرى 10

الأسكندرية العظمى 18 والصغرى 8

شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 13

الاقصر العظمى 21 والصغرى 10

أسوان العظمى 22 والصغرى 11

خبير طقس يكشف تعرض البلاد لموجة سيئة جديدة

وفي سياق متصل، حذر وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد سابقاً، من تعرض البلاد لموجة طقس سيئ اعتبارا من الأربعاء المقبل، وحتى السبت.

وأوضح سعودي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: "الطقس حتى الثلاثاء مستقر تماما ويفضل ارتداء الملابس الشتوية على مدار ال 24 ساعة والتحذير من الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق وأمطار فقط على المدن والمحافظات الساحلية".

وأضاف: "بداية من الأربعاء، وحتى السبت المقبل، تشهد البلاد طقسا غير مستقر على معظم أنحاء الجمهورية، يتخلله انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مصحوبا بنشاط للرياح يصل لحد العاصفة على كافة أنحاء الجمهورية خاصة الخميس القادم، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية والمكشوفة، ومما يؤدى إلى إضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية فوق جميع المسطحات المائية داخل الحدود الإقليمية لمصر خاصة فوق مسطح البحر المتوسط".

وتابع: "ثم تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار ما بين متوسطة الشدة والغزيرة أحيانا على المناطق الأتية فقط ( كل السواحل الشمالية المطله على البحر المتوسط + محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن ومحافظات القناه وشمال وجنوب سيناء تكون أمطار خفيفة نسبيا على رأس غارب والغردقة".

وختم خبير الأرصاد توقعاته قائلا: "الطقس خلال هذه الفترة بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع أحيانا وسوف يكون احساسنا بدرجات الحرارة أقل مما هو متوقع بحوالي خمس درجات مئوية على الأقل، والتحسن اعتبارا من بعد ظهر السبت القادم".