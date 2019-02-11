كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “أبيكس ليجيندس”.. لعبة جديدة تنافس “فورتنايت” تسعى شركات ألعاب الفيديو إلى منافسة فورتنايت، عبر طرح ألعاب جديدة، تسمح باللعب الجماعي لحدّ مائة لاعب. آخر تلك الألعاب “Apex Legends”. التقرير التالي لموقع سكاي نيوز يسلط الضوء على هذه اللعبة:

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