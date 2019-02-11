تكنولوجيا: جوجل تستعد لجلب مميزات الأيفون في Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر مطوري XDA بعض التفاصيل الجديدة حول هواتف جوجل القادمة Pixel 4 وPixel 4 XL، حيث تأتي هذه الإصدارات ببعض المميزات التي قدمت من ابل في هواتف الأيفون 2018.

أكد مطوري XDA أن جوجل تخطط لتطوير Pixel 4 وPixel 4 XL مع ميزة دعم مهام شريحة SIM المزدوجة بتحسينات لدعم أفضل لشريحة eSIM، أو الشريحة التي يتم دمجها في الهواتف كبديل لشريحة SIM التقليدية، حيث قدمت جوجل كلاً من هواتف Pixel 2 و Pixel 3 بفتحة لدعم شريحتي SIM و eSIM أيضاً.

بينما جاءت إصدارات 2017 و2018 بدعم شريحتي SIM لكن مع دعم وضع الإستعداد لشريحة واحدة فقط، لذا لا يمكن تنشيط كلا الشريحتين في آن واحد، لذا كان على المستخدم الإختيار بين تنشيط شريحة eSIM أو شريحة SIM، حتى مع دعم شريحة eSIM أو شريحة SIM من شركات ناقل مختلفة.

من ناحية أخرى جاءت هواتف الأيفون 2018 بنظام وضع الإستعداد لكلا الشريحتين، حيث يمكن للمستخدمين تنشيط شريحة SIM مع شريحة eSIM المدمجة في نفس الوقت، أيضاً يمكن للمستخدم إجراء مكالمات من إحدى الشريحتين وتلقي الرسائل من الأخرى على سيبل المثال.

وقد كشفت تسريبات Android Q على أن الإصدار الجديد من الأندوريد يأتي بميزة دعم شريحتي SIM مع دعم تنشيط كلا الشريحتين في نفس الوقت على أن يدعم الهاتف هذه الميزة بالتأكيد، أو دعم وضع الإستعداد لكلا الشريحتين، على أن تقدم هذه الميزة للمرة الأولى في Pixel 4.

يذكر أن هاتف Pixel 4 حصل بالفعل على براءة إختراع في التصميم مؤخراً الذي يقدم تصميم بكامل الشاشة، مع شاشة من الحافة إلى الحافة، كما يأتي الهاتف بدون نتوء علوي أو إطار في الجهة السفلية من الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر البصمة في الجهة الخلفية.

كما أشارت تسريبات إلى أن نظام Android Q يدعم تقنية جديدة للتعرف على الوجه Face ID في هواتف Pixel 4، أيضاً تشير التوقعات إلى ذاكرة عشوائية 6 و8 جيجا بايت رام في الهواتف، مع رقاقة معالج Snapdragon 855، مع بطارية تصل إلى قدرة 4000 mAh.

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