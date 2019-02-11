سوق الهواتف الذكية في الهند ينمو بنسبة 10% في العام الماضي، وشركة Xiaomi تتربع على العرش

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق اليوم بالكشف عن تقريرها حول وضعية سوق الهواتف الذكية في الهند خلال العام 2018، وهناك العديد من الأشياء المثيرة للإهتمام.

أولاً، نمت شحنات الهواتف الذكية في البلاد بنسبة 10 في المئة مقارنة مع العام 2017، وهو واحد من الأسواق الستة التي سجلت نموًا في الشحنات من بين الأسواق الـ 20 الأولى في العالم. وبلغة الأرقام، فقد تم بيع 12 مليون وحدة إضافية بالهند في العام الماضي مقارنة مع العام 2017.

إستولت شركة Xiaomi على العرش، فقد نجحت في بيع 41 مليون هاتف ذكي في الهند خلال العام 2018 مما جعلها تحصل على حصة سوقية تبلغ 29.9 في المئة. ونتيجة لذلك، فقد تراجعت شركة سامسونج إلى المرتبة الثانية بعدما تراجعت مبيعاتها إلى 35.4 مليون وحدة وحصتها السوقية إلى 25.8 في المئة. وبالنسبة لبقية الشركات التي تعد جزءًا من قائمة الشركات الخمسة الأولى في الهند، فهي تشمل Vivo و Oppo و Micromax على التوالي. وبالتالي، هذا يعني أن Huawei و Apple لا تزال عالقة في فئة ” الشركات الأخرى “، وهي فئة تتكون من عشرات الشركات، والتي تمكنت من تحقيق مبيعات أقل في الهند خلال العام الماضي.

ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار مثل حقيقة أن مبيعات Realme غير مدرجة ضمن مبيعات Oppo، وهو الأمر الذي يبدو مربكًا ولكن نظرًا إلى أن Realme تصر على أنه يجب إعتبارها شركة منفصلة، فيبدو أن رغبتها تحققت الآن.

ومن المثير للإهتمام أن نجد بأن الهند أصبح أكبر سوق لشركة Xiaomi في العالم. في الربع الأخير من العام 2018، شحنت الشركة 9.4 مليون هاتف ذكي إلى الصين، و10 ملايين هاتف ذكي إلى الهند. وبالحديث عن الربع الرابع، فإذا نظرنا إلى أرقام المبيعات في تلك الأشهر الثلاثة فقط، فإن Huawei ستظهر في المرتبة الخامسة، فقد نمت مبيعاتها بشكل مفاجئ في هذه الفترة بنحو أربع مرات مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أنه تم في هذه الحالة جمع مبيعات Honor مع مبيعات الشركة الأم، Huawei.