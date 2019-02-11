خمسة تطبيقات لا تفوت تحميلها على هاتفك أثناء السفر

الخليج 365/ بغدادزيارة مكان للمرة الأولى قد لا تسير دائما وفق ما هو مخطط لها، حتى إذا كنت قد بحثت عنه قبل زيارته أو تستخدم تطبيق خرائط فذلك لا يقارن بالحصول على رأي حقيقي أو مراجعة من صديق أو شخص آخر زار هذا المكان من قبل.

وبالطبع، يوجد الكثير من تطبيقات السفر المميزة، التي تعطيك نصائح وتعليقات وتوصيات حول المكان الذي تتواجد فيه من أشخاص حقيقيين سبق لهم زيارته أو من سكان محليين.



وبحسب موقع "aitnews"، هناك خمسة تطبيقات تساعدك في اكتشاف الأماكن التي يمكنك زيارتها في أي مدينة جديدة:

1- تطبيق Spotted by Locals city guides

تكمن فكرة تطبيق Spotted By Locals حول مفهوم "لا أحد يعرف المدينة جيداً مثل سكانها المحليين"، حيث يقدم لك المواقع التي ينصح السكان المحليين بزيارتها في أكثر من 70 مدينة حول العالم.

سيكلفك حوالي 3.99 دولار لكل دليل مدينة. لكن هذا يعطيك حق الوصول إلى جميع النصائح التي سيتم إضافتها مستقبلا مجانا، كما أنه يعمل دون اتصال بالإنترنت.

2- تطبيق Musement

يعتبر تطبيق Musement مرشدا مثاليا لك أثناء السفر، حيث أنه يغطي الأحياء والمعالم السياحية في حوالي 350 وجهة حول العالم، كما يساعد على اكتشاف أنشطة مثل المسرحيات الغنائية والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والمعارض وكل ذلك مجاني تماما.

هناك عنصر تجاري للتطبيق يتمثل في حجوزات الأحداث والمعارض، إلا أنه يقدم أسعار جيدة، حيث يتيح لك حجز ما تريد فوريا وبشكل آمن، واستلام القسيمة مباشرة على الشاشة مع بريد إلكتروني للتأكيد.

3- تطبيق Mapify

يمكنك استخدام تطبيق Mapify لتخطيط إجازتك التالية والعثور على المعلومات أثناء التنقل، فهو مكانك لاستكشاف العالم ومشاركة خبراتك والتعرف على أشخاص جدد من كل مكان، كما يتيح لك الحصول على توصيات استنادا إلى الأماكن المفضلة لك.

4- تطبيق Nearify

يتيح لك تطبيق Nearify اكتشاف جميع الأحداث والحفلات التي من المحتمل أن تكون مهتما بها بين أكثر من 20 مليون حدث في جميع أنحاء العالم.

ويقدم لك تطبيق Nearify كل يوم قائمة من الأحداث في الموقع الذي تختاره، كما يمكنك العثور على الأحداث التي ستُعقد بعطلة نهاية الأسبوع أو أيام الأسبوع أو أي عطلات رئيسية مسبقا حتى تتمكن من التخطيط لوقت فراغك.

كل ما عليك فعله بعد تنزيل التطبيق هو تحديد نوع الأحداث التي تفضلها من بين 18 فئة موجودة في التطبيق، واختيار الموقع الخاص بك، ثم سيرشح لك التطبيق ما يناسبك.

5- تطبيق RunGo

أحد الأشياء التي قد يرغب الكثير منا القيام بها في مدينة جديدة هو الذهاب لممارسة رياضة الجري وسط مناظر طبيعية جديدة، لكن إيجاد مسار مناسب للجري يمكن أن يكون صعبا جدا، وهنا تأتي مهمة تطبيق RunGo الذي يجمع بين خصائص من تطبيقات اللياقة البدنية وتطبيقات السفر من خلال إعطائك أفضل الطرق المحلية للاستمتاع بالمناظر القريبة أثناء ممارسة الجري.

ويتيح لك تطبيق RunGo اكتشاف أفضل الطرق في العالم باستخدام التنقل الصوتي الذي يقوم بإرشادك خطوة بخطوة وإطلاعك على المعالم التي تمر بها، ويوفر لك إمكانية ببناء مسارك الخاص أو الاختيار من بين أكثر من 100 ألف مسار في جميع أنحاء العالم. كذلك يوفر طرقا مميزة في المدن الكبرى وخيارا للمستخدمين لتحميل مساراتهم المفضلة حول المدينة حتى يستفيد منها الآخرون.

كما يقدم ميزة RunGo Live التي تتيح للأصدقاء والعائلة تتبعك لحظيا.

وكل هذه التطبيقات يمكنك تحميلها مجانا على هاتفك الذكي سواء كنت من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي أو مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آي تيونز.

