قائمة بالهواتف الاخطر على الانسان



وضعت شركة "ستاتيستا" قائمة بالهواتف الذكية الأخطر على الإنسان، والتي يمكن وصفها بأنها بدرجة "قاتل للمخ". الخليج 365/ بغدادوضعت شركة "ستاتيستا" قائمة بالهواتف الذكية الأخطر على الإنسان، والتي يمكن وصفها بأنها بدرجة "قاتل للمخ". ونشر موقع "ديجتال تريندز" التقني المتخصص قائمة بالهواتف الأكثر على مستوى الإشعاع، والهواتف الأقل على مستوى الإشعاع، والتي أجراها بالتعاون مع المكتب الاتحاد الألماني. وتصدرت هواتف شركتي "شاومي" و"وان بلس" الصينتين الرائدتين قائمة الهواتف الذكية الأكثر إصدارا للإشعاع.





وحذرت الإحصائية من أن الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات ينبغي أن تكون بعيدة لفترة كافية عن المستخدم، حتى لا يتعاظم تأثيرها عليهم، وخاصة الأطفال. وحذرت الإحصائية من أن الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات ينبغي أن تكون بعيدة لفترة كافية عن المستخدم، حتى لا يتعاظم تأثيرها عليهم، وخاصة الأطفال. وجاءت قائمة الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات على النحو التالي: 1- شاومي مي أيه وان. 2- وان بلس 5 تي. 3- شاومي مي ماكس 3. 4- وان بلس 6 تي. 5- إتش تي سي يو 12 لايت. 6- شاومي مي ميكس 3. 7- غوغل بيكسل 3 إكس إل. 8- وان بلس 5. 9- آيفون 7. 10- سوني إكسبيريا إكس زد 1 كومباكت. 11- إتش إي سي ديزاير 12/12 بلس. 12- غوغل بيكسل 3. 13- وان بلس 6. 14- آيفون 8. 15- شاومي ريدمي نوت 5. 16- زد تي إي آكسون 7 ميني. أما قائمة الهواتف الأقل إصدارا للإشعاعات جاءت على النحو التالي: 1- سامسونغ غلاكسي نوت 8. 2- زد تي إي آكسون إيليت. 3- إل جي جي 7. 4- سامسونغ غلاكسي أيه 8. 5- سامسونغ غلاكسي إس 8 بلس. 6- سامسونغ غلاكسي إس 7 إيدج. 7- إتش تي سي يو 11 لايف. 8- إل جي كيو 6/كيو 6 بلس. 9- سامسونغ غلاكسي إس 9 بلس. 10- موتورولا موتو جي 5 بلس. 11- موتورولا موتو زد. 12- سامسونغ غلاكسي جى 6 بلس. 13- زد تي إي أيه 610. 14- سامسونغ غلاكسي جى 4 بلس. 15- سامسونغ غلاكسي إس 8. 16- زد تي إي بليد في 9.



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