كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| عاكسات الدراجات Wheel Flash توفر رؤية بزاوية 360 درجة
متابعة-سنيار: يرغب راكبو الدراجات في الحفاظ على سلامتهم أثناء الليل وتنبيه كل من المشاة والمركبات بوجودهم في ظروف مضيئة، وقد يكون هؤلاء مهتمين بالعواكس الجديدة للدراجات ذات العجلات المرتفعة، والتي تم بناؤها باستخدام تقنية Glass Powder، مما يجعلها قادرة على توفير رؤية 360 درجة وإضاءة فورية لدراجتك.
وقال فريق التصميم TEMPO المسؤول عن Wheel Flas، أن إضافة ملصقات عاكسة WHEEL FLASH ستساعد السائقين على رؤية الدراج.
ويجمع تصميم WHEEL FLASH بين الديناميكيات الهوائية المتميزة مع الانعكاس المتطور، كما أنه عديم الوزن، وعملي.
تم إطلاق Wheel Flash عبر Kickstarter هذا الأسبوع، وتتاح التبرعات من 15 يورو لثمانية ملصقات عاكسة، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن العالمي في الشهر القادم أي خلال شهر مارس 2019.
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