كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “KLIP EDC” سكين جيب أنيق من التيتانيوم
متابعة-سنيار: أنشأت DIVER Design، ومقرها لونغ بيتش، بكاليفورنيا ، سكين جيب أطلقت عليه KLIP.
يأتي سكين الجيب من التيتانيوم مع خطاف تعليق، وهو سكين حمل يومي متنوع مصنوع من التيتانيوم المجهز بمظهر حجري.
وقال مطورو السكين أنه سكين أنيق، وصغير، يمكن إرفاقه مع المفاتيح وتعليقها على حزامك.
السكين متاح للدعم على Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 39 دولارًا أو 30 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي في أبريل 2019.
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