Sony تُقرّ: اللعب السحابي يُشكل تهديداً حقيقياً على الأجهزة المنزلية

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات العشرين الأخيرة سيطرت ثلاث شركات على عالم الألعاب بقبضة حديدية: سوني للتسلية التفاعلية، ننتندو، بالإضافة إلى مايكروسوفت. حسناً، يبدو أن لا شيء يبقى على حاله للأبد، و قد تتغير الأمور في المستقبل القريب مع ظهور تكنولوجيا حديثة و هي التكنولوجيا السحابية. شركات مثل غوغل، آبل، أمازون و غيرها تتحضر لاقتحام سوق الألعاب بصورة مختلفة عن السابق.

ما يُثير المخاوف بالنسبة للشركات التي تصنع الأجهزة هو أن يتطور اللعب السحابي مع تكنولوجيا الاتصالات ليسمح للاعبين بالتخلي بصورة شبه تامة عن الأجهزة المنزلية، و ليصبح عالم الألعاب مبنياً بالكامل على النماذج الخدماتية و الاشتراكات، فهل يحصل ذلك؟

من خلال الاجتماع المالي لشركة سوني، أقرّ الرئيس المالي للشركة Hiroki Totoki بأن التكنولوجيا السحابية تُشكل تهديداً حقيقياً للأجهزة المنزلية و تجارتها، و رغم ذلك فإن تركيز سوني سيكون منصباً على العتاد في المستقبل القريب، إذ أنها لا تتوقع أن تحصل عملية الانتقال هذه في يومٍ و ليلة، و ترى أنها ستستغرق وقتاً.

نود أن نُشير إلى أن سوني تملك منصة سحابية خاصة بها بالفعل لألعاب الفيديو، و هي PlayStation Now.