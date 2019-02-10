تكنولوجيا: “كرم سولار” توقع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقيمة 90 مليون دولار

وقعت شركة كرم للطاقة الشمسية “كرم سولار” Karm Solar اتفاقية لتوليد وتوزيع الكهرباء من الطاقة الشمسية بقيمة 90 مليون دولار، وذلك مع شركة “كايرو ثري إيه للدواجن”، إحدى شركات مجموعة “كايرو ثري إيه” Cairo 3A، المصرية الشهيرة في مجال الزراعة وتجارة الحبوب.

وتقوم “كرم سولار”، المصرية العاملة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بموجب الاتفاق، بعمل محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أول وأكبر مشروعات الدواجن في منطقة الواحات البحرية، والتي تمتلكها “كايرو ثري إيه للدواجن، إلى جانب ربط مشروعات الشركة بالشبكة الرئيسية للكهرباء، والاستثمار في بناء محطات فرعية للطاقة الشمسية.

وتعد شركة “كرم سولار” أول شركة قطاع خاص تمتلك ترخيص توزيع الطاقة الكهربائية في مصر، وتشمل مشروعاتها الحالية توفير الكهرباء بطاقة 23.5 ميجاوات لمجموعة الدقهلية، وتوليد وتوزيع الطاقة بقدرة 20 ميجاوات لشركة أركان بلازا، بالإضافة إلى مشروعاتها السابقة مع شركات جهينة والمجموعة المالية “هيرمس” وغيرها.