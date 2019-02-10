Sony تُقلل من توقعاتها للعائدات في العام المالي رغم الربحية المرتفعة

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فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سوني عملاقة التكنولوجيا في اليابان قد كشفت تقريرها المالي، و الذي تضمن بيانات منفصلة لأداء الشركة التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي و الذي ينتهي في مارس 2019، إذ يشمل التقرير البيانات منذ بداية شهر آبريل و حتى نهاية شهر ديسمبر 2018.
الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 7.44 مليار دولار، أما العائدات فقد انخفضت بنسبة 1%، و تتجه شركة سوني إلى تحقيق عام قياسي من الربحية للعام المالي الثاني على التوالي رغم ذلك، و على أية حال، فقد قللت الشركة توقعاتها للعائدات، و ذلك بسبب الأداء الأقل من المتوقع لقسم الكاميرات و قسم الهواتف الذكية.
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