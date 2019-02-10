انت الان تتابع تفاصيل خبر ابتكار أول قهوة خالية من البن في العالم! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 09:52 مساءً - إن كان هنالك إجماع عالمي بين شعوب الأرض على شيء واحد، فمن المؤكد أنه فنجان القهوة، وقد تنوعت أساليب إعداده، وتعددت الوصفات، وتباينت الأذواق في كيفية تحضيره.

ورغم تباين آراء الطب بين محذر ومطمئن من الإفراط في شربها، تأتي تحذيرات علماء المناخ من احتمالية اختفاء زراعة البن بسبب التغيرات المناخية التي نشهدها.

لكن المفاجأة السّارة التي حملتها شركة "أتومو" كان لها صدى مغاير ومطمئن لعشاق القهوة.

فبحسب ما نشر موقع "تري هجر"، أمس السبت، فقد تمكنت الشركة من إنتاج أول قهوة في العالم خالية من البن!

إذ عمدت الشركة إلى ابتكار خليط غريب يحتوي على النكهة الخاصة بالقهوة، وأيضاً خالية من المرارة.

ويقول الباحثون المشاركون بابتكار هذا النوع الجديد: "قهوة أتومو" ليست صديقة للبيئة وحسب، بل إن لها طعماً أفضل؛ فهي خالية من المرارة التي يحاول ثلاثة أرباع من يشربون القهوة إزالتها بإضافة الكريما أو الحليب أو السكر".

وتصف شركة أتومو عملية إنتاجها للقهوة بأنها "هندسة عكسية" لحبة البن، "إذ نظرنا إلى جميع المركبات في القهوة على المستوى الجزيئي من ناحية اللون والذوق والرائحة لأكثر من 1000 نوع من البن، وحددنا المركبات الأساسية، ثم بدأنا بتجميع مكونات طبيعية مشتقة لتصميم قهوتنا الخاصة".

ولغرض اختبار المنتج الجديد قدمت الشركة عينات من القهوة في أماكن متفرقة في جامعة واشنطن، ونالت قهوة "أتومو" رضا 21 شخصاً من أصل 30، واعتبروها ألذّ من القهوة الأصلية.

وقال كبير العلماء في الشركة، الدكتور جاريد ستوبفورث، في بيان صحفي: "من خلال فحصنا للمركبات الجزئية للقهوة الأصلية، عمدنا إلى تقليدها وإنتاج قهوتنا الخاصة من خلال استبدال السكريات والزيوت والبروتينات الموجودة في الجزء غير القابل للذوبان من القهوة مع المواد النباتية الطبيعية والمستدامة والمعاد تدويرها، التي تقدم نفس التأثير الكبير".

ويذكر أن الشركة رفضت الإفصاح عن ماهية مكونات قهوتها الجديدة، وتعتبرها سراً خاصاً للشركة، وسيُطرح المنتج في الأسواق في مارس 2019.