تكنولوجيا: الإنستجرام يبدأ في دفع مقاطع فيديو IGTV مباشرة لملف المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحديث جديد للإنستجرام يجلب ميزة دفع مقاطع الفيديو IGTV الخاصة بالحسابات التي يتابعها المستخدم بالفعل، والتي تنتقل بشكل مباشر إلى تبويب timeline في ملف المستخدم.
بعد إطلاق الإنستجرام لميزة IGTV على الشبكة الإجتماعية، قرر مطوري التطبيق لدفع المستخدمين لرؤية مقاطع الفيديو من خلال نقل مقاطع الفيديو بشكل مباشر إلى الملف الشخصي للمستخدم في timeline .
لذا إذا كنت من متابعي أحد مستخدمي الإنستجرام ستجد تحديثات لمقاطع الفيديو IGTV الخاصة به بشكل مستمر في حسابك، حيث ستظهر للمستخدم بنفس الشكل الذي تعرض به المشاركات الجديدة لكن مع علامة خاصة لتعريف مقاطع الفيديو.
يذكر أن ميزة IGTV أطلقت في الإنستجرام خلال العام الماضي، حيث أتاحت للمستخدمين من المشاهير في البداية نشر مقاطع فيديو طويلة مقارنة بمقاطع الفيديو التقليدية.
وقد بدأ مطوري الإنستجرام في دفع المستخدمين تدريجياً لمتابعة هذه المقاطع التي ظهرت في البداية كصور في التطبيق، ومن ثم ظهرت في قسم البحث والإستكشاف في التطبيق، والتي جاءت بميزة التشغيل التلقائي إلا أن خلال هذه المراحل لم تجذب الميزة الكثير من المستخدمين، والآن بدأ الإنستجرام في فرض رؤية هذه المقاطع على المستخدمين عبر دفعها مباشرة في ملف المستخدم الشخصي في timeline.
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