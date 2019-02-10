King تواجه غرامة بقيمة تقارب 400 مليون يورو من وكالة للضرائب في السويد

فاطمة أيت طالب - دبي - King هي شركة لتطوير ألعاب الهواتف الذكية، و التي يعرفها المستخدمون جيداً من خلال ألعاب Candy Crush فائقة الشهرة و النجاح، و هي مملوكة لمجموعة Activision Blizzard التجارية.

الشركة تواجه غرامة ضخمة جداً في السويد تصل إلى 389 مليون يورو عن طريق Skatteverket لجمع الضرائب في السويد، و بحسب Skatteverket، فإن السويد تخسر لأن ألعاباً تم تطويرها في السويد مثل Candy Crush Saga و التي قامت بتطويرها شركة Midasplayer، تم بيعها لصالح مجموعة آكتفيجن بليزارد التي حصلت على حقوق هذه العناوين.

Roberth Glansberg من Skatteverket يُطالب آكتفيجن بليزارد بدفع نصف القيمة السوقية لهذه العلامة التجارية لأن الحقوق تم نقلها إلى خارج السويد، و قد قال Charley Tesch من King أنه لا يتفق مع هذه المطالب، إلا أن الشركة ستعمل مع المسؤولين للوصول إلى حل.

King حصلت على مُهلة حتى نهاية فبراير لدفع هذا المبلغ.