عائدات Fortnite على متجر iOS تتجاوز 500 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت آخر البيانات من وكالة Sensor Tower المتخصصة بالإحصائيات، أن لعبة الباتل رويال الشهيرة للغاية Fortnite قد حققت عائدات مرعبة على متجر iOS تجاوزت 500 مليون دولار حتى الآن، و الباتل رويال هو صنف من الألعاب انفجرت شعبيته مع PUBG، و هو يضع عدداً كبيراً من اللاعبين على خريطة واحدة، يتنافسون فيما بينهم إلى أن يبقى أحدهم فقط على قيد الحياة ليكون هو الفائز.
و كانت Fortnite، لعبة الباتل رويال من شركة Epic، هي أقوى منافسي PUBG، و انفجرت شعبيتها في العام الماضي لتصبح ظاهرة حقيقية، و لتصدر على كافة المنصات القادرة على تشغيلها إن كذلك على صعيد أجهزة الألعاب المخصصة، أو الحواسيب الشخصية، أو الهواتف الذكية بنظامي iOS و أندرويد.
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