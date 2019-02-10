هل يصدر الهاتف LG G8 بسعر 900$؟

فاطمة أيت طالب - دبي - ترتفع أسعار الهواتف الذكية سنوياً و الفضل يعود لشركة Apple و منتجاتها مثل iPhone X أول هاتف ذكي من الأجهزة الحديثة وصل إلى ألف دولار و من ثم هواتف هذا العام و التي فاقت هذا الرقم أيضاً، و بالطبع فإن الشركات الأخرى، لا سيما الكورية مثل سامسونغ و LG، تبعتها في ذلك لتصبح فوارق الأسعار بين هاتفٍ و آخر، كبيرةً للغاية.

هل يصدر الهاتف LG G8 بسعرٍ يفوق 900$؟ يبدو ذلك مُرجحاً، فقد ذكر أحد مُستخدمي Reddit أن المتجر الذي يعمل فيه قام بإدراج الهاتف ضمن قاعدة بياناته و أن التسعيرة المطبوعة هي 1199.99 دولار كندي، مما يعادل نحو 900 دولار أمريكي. بالطبع، قد لا يكون هذا السعر نهائياً، إلا أنه يبدو مرجحاً، و لن يكون السعر النهائي مختلفاً بصورة كبيرة في جميع الأحوال.

ستقوم الشركة بإطلاق الهاتف من خلال مؤتمر الهواتف العالمي MWC 2019.