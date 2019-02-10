Vivox تُعلن عن حُزمة برمجية لدعم الدردشة الصوتية و النصية على جهاز Switch

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد تقرير من VentureBeat أن Vivox ستقوم بطرح حزمة برمجية لدعم الدردشة الصوتية و النصية على جهاز Nintendo Switch عن طريق حزمة تطوير مخصصة لذلك (SDK)، و يُذكر بأن الننتندو سويتش لا يدعم هذه المزايا على مستوى النظام نفسه.

تجدر الإشارة بأن Fortnite على الننتندو سويتش هي أحد الألعاب التي تستعمل برمجية Vivox، كما تُقدم هذه التقنية ميزة العمل على منصات متعددة.

يُذكر بأن Unity Technologies أعلنت استحواذها على Vivox في 29 يناير، إلا أن الأخيرة أكدت بأن ذلك لم يكن له علاقة بهذا الإعلان، و أنها تعمل بالفعل على هذه التكنولوجيا للننتندو سويتش منذ بضعة أشهر.