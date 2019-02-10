Dragalia Lost قادمة إلى كندا و بريطانيا و أستراليا

فاطمة أيت طالب - دبي - Dragalia Lost هي لعبة الأدوار المجانية على الهواتف الذكية من Nintendo و CYGames، و التي صدرت في العام الماضي في عدد محدود من الأسواق مثل اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية

اللعبة على ما يبدو لا تحقق العائدات المأمولة حتى الآن، خاصة بعد أن سمعنا أن CYGames أرادت من هذه اللعبة أن تكون الوجه الجديد للشركة، و على أية حال، فقد أعلنت ننتندو من خلال تقريرها المالي أن اللعبة قادمة رسمياً إلى كندا، أستراليا، بالإضافة إلى بريطانيا في وقتٍ ما من العام المالي القادم (ابتداءً من شهر آبريل).

بلا شك، فإن الصدور في عدد أكبر من الأسواق، قد يؤدي إلى زيادة العائدات التي تحققها اللعبة.