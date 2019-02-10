تغير جديد في طقس مصر.. الأرصاد: الربيع يبدأ قبل موعده بـ 10 أيام

كتب- محمد عبدالناصر- تصوير: أحمد طرانة
قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن "مناخ مصر شهد عدة تغيرات، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التغير المناخي الذي يحدث في العالم، وتسبب في ظواهر جوية لم تشهدها البلاد من قبل".
وأضاف عطا، لـ"مصراوي"، أن "أهم الظواهر الجوية التي حدثت تتمثل في تغيير بدايات الفصول عن التوقيتات الجغرافية التي استمرت لعقود"، لافتًا إلى أن "بدايات الفصول لها علاقة بتعامد الشمس على دوائر العرض الرئيسية، من خط الاستواء أو مدار الجدي أو مدار السرطان".
وأشار رئيس الإدارة...
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