مايكروسوفت تطلق نسخة تجريبية جديدة لنظام ويندوز 10

أطلقت شركة مايكروسوفت يوم الجمعة نسخة معاينة جديدة لنظام التشغيل ويندوز 10، والتي تجلب معها عددًا من التحسينات التي تركز على الألعاب.

وينقل التحديث الجديد نظام ويندوز 10 من رقم البناء 18329، الذي تم إطلاقه في 1 شباط/فبراير الجاري، إلى رقم البناء 18334، مع الإشارة إلى أن هذين التحديثين ينتميان إلى فرق التحديثات 19H1، التي تمثل تحديث ويندوز 10 المقرر إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2019.

ومنذ أن أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 10 في 29 تموز/يوليو 2015، أكدت الشركة أن النظام سوف يكون خدمة، ما يعني أن كل تحديث جديد سوف يُبنى بطريقة مختلفة عن سابقه بحيث لا يتضمن تحديثات أمنية، وإنما مزايا جديدة أيضًا، وذلك على غرار نظام ماك أو إس من شركة آبل.

وإلى الآن أطلقت مايكروسوفت ستة تحديثات كبرى لنظام ويندوز 10، وكانت تلك التحديثات هي: “تحديث نوفمبر” Novmber Update، ثم “التحديث السنوي” Anniversary Update، ثم “تحديث المبدعين” Creators Update، ثم “تحديث خريف المبدعين” Fall Creators Update، ثم “تحديث نيسان 2018” April 2018 Update، ثم “تحديث أكتوبر 2018” October 2018 Update.

أما التحديث السابع، فسوف يتضمن تقنيات خاصة بالألعاب، ولذلك تطلب مايكروسوفت من مشتركي البرنامج التجريبي لنظام ويندوز مساعدتها في تقييم أداء النظام مع ألعاب مثل State Decay، إذ قامت بتوفيرها مجانًا لهم لمدة محدودة من الوقت.

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وتتضمن تحديثات 19H1 أيضًا إصلاحًا لبعض الثغرات والعيوب البرمجية، التي يبلغ عددها نحو 50، والتي استعرضتها الشركة في منشور على مدونتها.

يُشار إلى أن التحديث الكبير القادم لنظام ويندوز 10، المتوقع خلال شهر نيسان/أبريل القادم، سوف يتضمن العديد من المزايا، أبرزها: تحسين السرعة، وحجز مساحة 7 جيجابايت من قرص التخزين للتحديثات، وإمكانية إيقاف تحديثات النظام مؤقتًا، بالإضافة إلى تصميم خفيف اللون.

وسوف يتضمن التحديث أيضًا، برنامج Windows Sandbox للمستخدمين المحترفين، الذي يسمح لهم بتثبيت التطبيقات وتجربتها في بيئة معزولة، كما سيكون بالإمكان إزالة التطبيقات المدمجة، وفصل المساعد الرقمي “كورتانا” عن شريط البحث، وسوف يتضمن إمكانية تسجيل الدخول عن طريق رمز تأكيد بدلًا من كلمة المرور، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.