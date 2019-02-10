تكنولوجيا: زي النهاردة| الكمبيوتر يهزم كاسباروف في الشطرنج وجاليليو تصل الزهرة في طريقها للمشتري

في مثل هذا اليوم، 10 فبراير من عام 1996، هزم كمبيوتر “الأزرق العميق” Deep Blue بطل العالم في الشطرنج، الروسي جاري كاسباروف، في مباراة جرت تبعا لقواعد بطولات الشطرنج القياسية.

كانت هذه المرة الأولى التي يهزم فيها كمبيوتر بطل العالم في الشطرنج باستخدام هذه القواعد، وقد استخدم “الأزرق العميق” (ديب بلو)، الذي طورته شركة IBM، تقنية المعالجة التفرعية الشاملة لحل المشاكل، وتم تصميمه للعمل بـ256 معالجا.

وفي 10 فبراير 1990، حلقت مركبة “جاليليو” الفضائية بالقرب من كوكب الزهرة، في طريقها إلى كوكب المشتري، وهي مركبة فضائية غير مأهولة أرسلتها وكالة ناسا NASA لدراسة كوكب للمشتري وأقماره، وأطلقت في 18 أكتوبر 1989 من مكوك الفضاء أتلانتيس، ووصلت إلى كوكب المشتري في 7 ديسمبر 1995.

استطاعت جاليليو الدخول إلى حوالي 200 كيلومتر داخل الغلاف الجوي للمشتري، قبل أن تُدمر تماما، ونقلت كما مهما من المعلومات والبيانات حول الغلاف الجوي والحقل المغناطيسي والأقمار الرئيسية للكوكب، كما عثرت على محيطات تحت سطح قمر أوروبا.

وفي 10 فبراير 2009، تصادم قمري الاتصالات “إيريديوم 33″ (Iridium 33) و”كوزموس-2251” (Kosmos-2251) في مدارهما، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل، وكان ذلك أول اصطدام كبير للأقمار الصناعية في مدار الأرض.