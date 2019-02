8 تطبيقات للمساعدة في التخطيط ليوم عيد الحب

من الصعب أن تتجاهل عيد الحب سواء كنت متحمسًا أو رافضًا له، إذ يتحول كل شئ من حولك في ذلك اليوم إلى اللون الأحمر، ويتدلى كيوبيد من أماكن غير متوقعة، إلى جانب ظهور أعداد كبيرة من الحلويات على شكل قلب.

وفي حال كنت تخطط للاحتفال بعيد الحب مع الشريك أو الأصدقاء، فإن هذه التطبيقات يمكن أن تساعدك على قضاء يوم عيد الحب مميز، وتحويله إلى وقت ممتع.

الحصول على الطعام المناسب

إذا كنت واثقًا من قدراتك في الطهي، فعليك تنزيل تطبيق BigOven، والذي يحتوي على أكثر من 350 ألف وصفة، ويمكنك وضع علامة على الوصفات المفضلة أو إنشاء مجلدات وفئات، كما يمكن للتطبيق إنشاء قوائم البقالة وجرد المواد وفرزها بحسب الوصفة، ويمكنك أيضًا التحقق من العناصر أو إزالتها من القائمة أثناء التسوق.

أما في حال كنت لا تفضل الطهي، فإن بإمكانك الحجز في المطعم من خلال تطبيق OpenTable، بحيث يتيح لك التطبيق اختيار قسم في المطعم عند إجراء الحجز، واعتبارًا من العام الماضي، فإن هناك أكثر من 46 ألف مطعم ضمن الخدمة، كما تعد تطبيقات توصيل الطعام Uber Eats أو Postmates أو DoorDash مثالية لهذا اليوم.

بث العروض المثالية

يفضل خلال نهاية هذا اليوم الاسترخاء لمشاهدة فيلم جيد أو حفلة أو برنامج تلفزيوني، لذلك يمكنك الاختيار من بين العناوين العديدة على نيتفليكس، وفي حال لم تكن مشتركًا في خدمة بث مثل نيتفليكس أو Hulu أو Amazon Prime Video، فإن بإمكانك مشاهدة Elizabeth Olsen’s Sorry for Your Loss عبر خدمة Facebook Watch بشكل مجاني، ويمكنك المشاهدة على هاتفك أو جهازك اللوحي، أو استخدام جوجل كروم كاست أو Apple AirPlay للبث من هاتفك إلى شاشة التلفزيون.

طلب تذاكر فيلم من خلال هاتفك

إذا لم تكن في مزاج مناسب لمشاهدة فيلم ضمن المنزل، فإن الخروج والذهاب إلى السينما يعد تقليدًا قديمًا لعيد الحب، وهنا يأتي دور تطبيق Fandango أو أحد هذه التطبيقات لحجز مقعد ضمن السينما، حيث تعرض التطبيقات غالبًا تقييمات المستخدمين لكل فيلم وتتيح لك مشاهدة المقاطع الترويجية، حتى أن بعض التطبيقات تحثك على التسجيل من خلال تقدم وجبات خفيفة مجانية.

ويوفر Fandango معلومات الأفلام استنادًا إلى النوع والتصنيف وتنسيقات الأفلام، يمكنك مشاهدة المقاطع الترويجية، وتصفح التصنيفات، واختيار السينما مع أفضل وسائل الراحة، كما يمكنك شراء تذاكر لمعظم سلاسل السينمات من خلال التطبيق، وكل ما عليك فعله هو اختيار الفيلم والتوقيت والمقاعد والدفع.

إجراء تصويت عبر خرائط جوجل

يمكنك خلال هذا اليوم استخدم ميزة استكشاف خرائط جوجل للعثور على النشاط المثالي، بحيث يمكنك العثور على مطاعم أو أحداث أو مواقع أخرى باستخدام علامة التبويب “استكشاف”، إلى جانب إمكانية إضافة أي نشاط محتمل إلى قائمة مختصرة للمجموعة للتصويت عليها، كما أن تطبيقات مثل Yelp و Gravy مفيدة أيضًا في التخطيط.

العثور على هدية فريدة من نوعها على Etsy

تشكل الهدية الفريدة أو الشخصية لمسة رائعة في عيد الحب، وإذا لم تكن فنانًا كبيرًا، فاطلع على تطبيق Etsy للحصول على هدايا جميلة مصنوعة يدويًا، بحيث يمكنك تخصيص عمليات البحث لإيجاد هدايا تناسب الشريك أو الزوج أو الأطفال، وبالنظر إلى أن شركة Etsy تبيع السلع المصنوعة يدويًا، فإنك في هذه الحالة تدعم الفنانين أيضًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدايا قد تكون أكثر تكلفة في بعض الحالات لأنها مصنوعة بحسب الطلب.

طلب الزهور من خلال التطبيق

تعد مسألة تقديم باقة من الزهور المنسقة مفاجأة لطيفة للكثيرين، وفي حال كنت تخطط لمفاجأة من هذا النوع، فإن بإمكانك تجريب تطبيق ProFlowers لإرسال الزهور، بحيث يمكنك إجراء طلب للزهور بسرعة مع اختيار الهدية وإضافة عنوان المستلم ورسالة مخصصة وتاريخ التسليم والضغط على إرسال، ويقوم تطبيق ProFlowers بإرسال الزهور ضمن إناء أو وعاء مجاني لضمان النضارة والشكل الجميل.

إجراء اختبار للعلاقة



يلعب التواصل دورًا هامًا في أي علاقة صحية، وقد يساعدك تطبيق الاختبار Happy Couple على معرفة المزيد حول العلاقة الجديدة أو تعزيز العلاقة القديمة، ويمكن للشركاء تجربة التطبيق، والذي يضيف 10 أسئلة جديدة يوميًا، ويمكنك مقارنة إجاباتك بعد ذلك ومناقشة المواقف التي توافق عليها أو لا توافق عليها.

Tinder أو Bumble أو Pickable

قد تكون وحيدًا في عيد الحب، ولكنك ترغب في العثور على شريك، وهنا يأتي دور تطبيقات التعارف، بحيث يمكنك تنزيل تطبيق Tinder، وفي حال لم يكن Tinder مناسبًا لك، فهناك الكثير من التطبيقات الأخرى للاختيار من بينها مثل Bumble أو Vibes أو Pickable.