5 مزايا جديدة تعمل تويتر على اختبارها في تطبيقها على نظام…

من المعروف أن كل ما نراه اليوم من مزايا تقدمها الشركات وخدمات الإنترنت، إنما قدمت بعد تجريبها واختبارها لضمان سلامة عملها وأنها تؤدي الغاية المرجوة منها، وليست تويتر استثناءً في ذلك، فهي الآن تعمل على اختبار عدد من المزايا التي قد يرى بعضها النور ويتم إطلاقه للجميع أو أنه يبقى حبيس الأدراج ولا يطلع عليه إلا قلة قليلة من المستخدمين والمطورين.

واليوم نسرد لكم خمس مزايا تعمل تويتر منذ مدة على اختبارها:

1. تحسين الوضع الليلي

من المزايا التي تعمل تويتر على اختبارها هي تحسين الوضع الليلي الذي يستخدم ألوانًا غامقة لتقليل السطوع والإضاءة خلال الليل، وهي ميزة أصبحت مطلوبة وضرورية وتقدمها بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية الشهيرة بعد أن ثبت ضرر الإضاءة الصادرة على شاشة الهواتف والأجهزة الإلكترونية خلال ساعة الليل، خاصةً تلك التي تسبق النوم.

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ومن التحسينات التي تعمل عليها تويتر حاليًا، هي جعل لون الوضع لليلي هو اللون الأسود، إضافةً إلى إمكانية تشغيله تلقائيًا، أي أنه يعمل في وقت معلوم يحدده المستخدم عن طريق إعدادات التطبيق، مثل أن يبدأ عند غروب الشمس وينتهي عند شروقها.

2. الرسائل المباشرة المشفرة

تعد الرسائل المشفرة من بين المزايا التي كثرت مطالبة مستخدمي تويتر بها، وكان المؤسس المشارك لتويتر، جاك دورسي، قد أخبر المتعاقد السابق الشهير مع وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، إدوارد سنودن، في عام 2016 أنه “يفكر” في الرسائل المباشرة المشفرة، ولكن شيئًا لم يحدث.

وفي العام الماضي، كشف أن تويتر تختبر تشفير الرسائل الخاصة، وكان من المقرر إطلاقها أواخر 2018، ولكن العمل عليها توقف لأسباب غير واضحة.

3. تفاعلات الصور المتحركة GIF

تسمح تويتر باستخدام الصور المتحركة ضمن الردود، ولكن ظهر حديثًا أن الشركة تختبر إمكانية الرد على التغريدة باستخدام الصور المتحركة GIF فقط. ومع أن تويتر توفر خيارًا لإضافة الصور المتحركة إلى التغريدات، ولكن يبدو أن الخيار التي تختبره الشركة سيكون مخصصًا لإعادات التغريد.

4. الأخبار، والأصدقاء، والعناوين الرئيسية

لُوحظ أن تويتر تختبر إضافة ثلاثة خيارات جديدة إلى الشريط الجانبي، وهي الأصدقاء، والأخبار، والعناوين الرئيسية. ويُعتقد أن الهدف منها ترشيح “فلترة” الخط الزمني، مثل أن يُظهر تبويب “الأصدقاء” التغريدات من الناس الذين تتابعهم ويتابعونك.

5. واجهة سحب وإفلات جديدة

يبدو أن تويتر تختبر بعض التغييرات على واجهة المستخدم، التي تسمح للمستخدمين بالسحب والإفلات ضمن تطبيقها، مثل سحب زر إنشاء التغريدات، إضافةً إلى إمكانية سحب وإفلات التغريدات.

وفي النهاية، نذكر مرة أخرى أن اختبار الشركات للمزايا الجديدة لا يعني بالضرورة إطلاقها، لذا قد نرى هذه المزايا في تويتر أو أنها تبقى مجرد محاولات.