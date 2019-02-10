شكرا لقرائتكم خبر عن السر الذي كشفه العلم الجديد عن النساء طويلات القامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



أظهرت نتائج دراسة جديدة أن النساء طويلات القامة أكثر عرضة للعيش لفترة أطول، حيث وجد الباحثون أن النساء اللواتي يبلغ طولهن 5 أقدام و9 إنشات في سن الأربعين كن أكثر احتمالا للعيش حتى سن التسعين مقارنة بالنساء اللواتي يبلغ طولهن 5 أقدام و3 إنشات فقط.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأوبئة والصحة المجتمعية، واستمرت لمدة 30 عاما دورا هاما لممارسة الرياضة أيضا في السماح للمرأة بالعيش لفترة أطول.

ومع ذلك أشارت البيانات إلى أنه من غير المجدي التمرن لأكثر من ساعة في اليوم بالنسبة لهن، على عكس الرجال، حيث أن أولئك اللواتي الذين قمن بأكثر من 30 إلى 60 دقيقة من التمارين في اليوم كنّ أكثر احتمالا للوصول إلى سن التسعين، بـ 21% فقط.

لكن الرجال كانوا على خلاف ذلك، إذ إن كل 30 دقيقة إضافية من التمرين يوميا، منحتهم فرصا أكبر بـ5% للعيش حتى التسعين.

شملت الدراسة أكثر من 120 ألف رجل وامرأة تراوحت أعمارهم بين 55 و 69 عاما عندما بدأت الدراسة في عام 1986.

وقال العلماء الذين أجروا الدراسة إن النتائج تظهر أن طول عمر المرأة يعتمد بشكل أكبر على شكل أجسامهنّ، مقارنة بالرجال.