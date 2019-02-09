Oppo تقوم أخيرًا بإضافة درج التطبيقات إلى اللانشر الخاص بها مع ColorOS 6

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن النسخة التالية من روم ColorOS الخاص بها والتي تحمل الإصدار ColorOS 6 في شهر نوفمبر من العام الماضي، ولكننا لم نرى بعد هذا الروم الجديد على أي جهاز. وبطبيعة الحال، لا ينبغي أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن نرى هذا الروم في أحد هواتف الشركة.

وعندما سيصل هذا الروم إلى الأجهزة، سيجلب معه مفاجأة سارة للأشخاص الذين تعودوا على إستخدام هواتف الأندرويد الأخرى. نعم، روم ColorOS 6 الجديد والذي يستند على نظام Android 9 Pie سيجلب معه أخيرًا درج التطبيقات. سيكون هذا الخيار متاحًا في الروم ولكنه لن يكون مفعلًا عندما تستخدم جهازك لأول مرة، ولكن إذا كنت تحب هواتف هذه الشركة الصينية ولا تستمتع بالضرورة بإستخدام لانشرات الطرف الثالث للحصول فقط على درج التطبيقات، فهناك آمل يلوح في الآفق.

تم الكشف عن هذه المعلومات على منتديات Realme الرسمية، لذا سيتم جلب هذا الروم الجديد إلى الهواتف الذكية التابعة لهذه العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Oppo أيضًا. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين متصفح الويب المدمج بشكل أكبر لتقليل إستهلاك البطارية مقارنة بالبدائل الأخرى من الطرف الثالث، بما في ذلك Google Chrome.

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