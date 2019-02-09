انت الان تتابع تفاصيل خبر خبراء يتوقعون درجات حرارة هي الأشد ارتفاعاً منذ 150 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 08:25 مساءً - قال خبراء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إنّ العقد من عام 2014 إلى عام 2024 سيكون الأدفأ منذ 150 عاماً.

وكشفت إحصائيات جديدة أعدتها أكثر من جهة دولية أن العام الماضي كان من أكثر السنوات دفئاً على الإطلاق، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون أن السنوات الـ5 المقبلة ستكون أكثر حرارة من 2018.

في حين ستكون درجات الحرارة أعلى بمقدار درجة في المتوسط كل خمس سنوات، مقارنة بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وفي السياق ذاته قد يتجاوز الارتفاع العالمي في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة في المتوسط، وهي علامة حرجة، وفقاً لـ"بي بي سي".

بدوره أوضح البروفيسور آدم سكيف "أنه من المتوقع أن يظل متوسط درجات الحرارة العالمية بدءاً من الآن وحتى عام 2024 مرتفعاً، ما يجعل العقد الذي بدأ منذ عام 2014 العقد الأكثر دفئاً منذ ما يزيد على 150 عاماً".

وأشار الخبراء إلى أنه يجب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لمنع حدوث كارثة مناخية.

وفي 6 فبراير أطلقت ناسا على 2018 العام الرابع الأكثر حرارة في التاريخ، كما ذكر العلماء مراراً أن الاحترار العالمي يمكن أن يحول الأرض إلى كوكب الزهرة.