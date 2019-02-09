تكنولوجيا: تويتر تكشف عن أرباح بقيمة 1.2 مليار دولار في 2018

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة تويتر عن تقريرها المالي للربع الأخير من 2018، الذي كشف عن تطور كبير في إيرادات الشركة التي واجهت الكثير من الخسائر في 2017.

بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بشركة تويتر خلال 2017 والتي وصلت إلى خسائر بقيمة 108 مليون دولار، حققت الشركة خلال 2018 تقدم مذهل في أرباح الشركة التي وصلت إلى 1.2 مليار دولار.

وقد وصلت إيرادات تويتر في 2018 إلى 3.042 مليار دولار، حيث ساهم الربع الأخير بقيمة 909 مليون دولار أي أن نسبة الإيرادات إرتفعت إلى 24% سنوياً.

كما كشفت Twitter عن نسبة قاعدة المستخدمين للشركة حتى الربع الأخير من 2018، حيث دخل إلى منصة تويتر 321 مليون مستخدم مرة شهرياً على الأقل، وهو تراجع سنوي شهدته المنصة الإجتماعية عام تلو الأخر في عدد المستخدمين في الولايات المتحدة أو في مناطق أخرى حول العالم.

من ناحية أخرى لم يحقق القسم الإعلاني في تويتر تقدم في الإيرادات خلال الربع الأخير من 2018، الذي تراجعت فيه إيرادات الإعلانات حتى 791 مليون دولار، بينما وصلت قيمة إيرادات تراخيص تويتر إلى 118 مليون دولار، كما حققت تويتر دخل بقيمة 255 مليون دولار في فترة عطلات نهاية العام، أي 3 مرات أكثر من نفس الفترة خلال 2017.

يذكر أن Jack Dorsey الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أكد خلال الإعلان عن التقرير المالي عى نجاح إستراتيجية الشركة على المدى الطويل في تحسين الإيرادات، كما أشار إلى أن التحسينات والمميزات المقدمة من تويتر مؤخراً تلقى ترحيب جيد من المستخدمين.

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