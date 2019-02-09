انت الان تتابع تفاصيل خبر من "رجل الثلج" إلى "فطائر في مقلاة".. شكل جديد لـ"ألتيما ثولي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - علماء الفلك يتوصلون لشكل جديد لكوكب "ألتيما ثولي"، والتي أرسلتها مركبة الفضاء "نيو هورايزون" التابعة لوكالة "ناسا".

وبحسب موقع "ساينس نيوز"، اليوم السبت، فقد اتخذت مركبة الفضاء "نيو هورايزون" موقعاً ممتازاً يمكّنها من تصوير الكوكب بشكل ممتاز، إذ التقطت الصور الجديدة من على بعد 9000 كيلومتر.

وتكشف الصور الجديدة الجانب السلس لجسم حزام كويبر، وقد أسقطت الصورة الجديدة التصور الأولي لكوكب "ألتيما ثولي"، والذي شبّهه العلماء "برجل الثلج".

الصور الجديدة، التي أرسلتها المركبة في 8 فبراير الجاري، تشير إلى أن صخرة الفضاء البعيدة هي أرقّ بكثير مما كان يُعتقد، فهو كان على شكل فطيرتين متكتّلتين ممزوجتين معاً في مقلاة.

يذكر أنّ مركبة الفضاء "نيو هورايزون" التابعة لـ"ناسا" حلّقت بجسم حزام كويبر، في يوم رأس السنة الجديدة 2019، واستمرت المركبة بإرسال الصور الملتقطة كلما اقتربت أكثر من ألتيما ثولي.

ومن خلال ملاحظة كيف حجب ألتيما ثولي ضوء النجوم في الخلفية في سلسلة من الصور، وضع العلماء خريطة لشكل النتوءات الخفيّة لصخرة الفضاء التي لم تكن مضاءة بأشعة الشمس.

وقد أتاحت تلك المعلومات، إلى جانب الصور المأخوذة من زوايا مختلفة في وقت سابق من رحلة نيو هورايزون، للباحثين تصوّر محيط مقاس الصخرة الفضائية.

ويأمل العلماء أن تساعد دراسة شكل ألتيما ثولي على فهم كيفية تشكّل الكواكب، ويعتقد أن الكويكب البعيد هو واحد من أقدم الأجسام في النظام الشمسي، لذا فإن فهم شكله الغريب يمكن أن يساعد العلماء على التوصل إلى نظريات جديدة حول ما يشبه اللبنات الأساسية للكواكب.