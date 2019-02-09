تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Galaxy S10e باللون الأصفر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة سامسونج هذا العام أصغر إصدارات سلسة Galaxy S10 بلون حصري ينفرد به الهاتف عن الإصدارات الأعلى، حيث من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S10e باللون الأصفر المشرق.

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن اللون الأصفر الذي يأتي به أصغر إصدارات سامسونج المميزة هذا العام Galaxy S10e، والذي يأتي بحجم شاشة 5.8 إنش في شاشة Super AMOLED، مع ثقب في الشاشة وكاميرة خلفية مزدوجة.

وتقدم هذه الصور اللمحات الأولى لتصميم هاتف Galaxy S10e باللون الأصفر الناصع، إلا أن الصور تأتي بشكل ضبابي بعض الشيء، إلا أنها تكشف عن التصميم الذي ينطلق به هذا الإصدار الذي يضم مستشعر البصمة في جانب الهاتف والذي أدمج في زر الطاقة.

كما تقدم سامسونج هاتف Galaxy S10e بألوان أخرى مع اللون الأصفر هم الأسود، الأخضر إلى جانب الأبيض الصدفي، ويتميز الهاتف بقياسات 142.5 في 70.5 في 8.1 مم، وهو أصغر حجم في إصدارات سامسونج القادمة، حيث يأتي هاتف Galaxy S10 بحجم 6.1 إنش مع قياسات 149.9 في 71.6 في 8.1 مم، بينما يأتي هاتف Galaxy S10 بلس بقياسات 157.0 في 75.3 في 8.1مم.

يذكر أن سامسونج تفتح باب الحجز المسبق لهاتف Galaxy S10e في نفس يوم الإعلان الرسمي عن الهاتف في 20 من فبراير، مع توقعات أن يبدأ شحن الهاتف في 8 من مارس، حيث يبدأ تسعير الهاتف من 780 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

اعلان

