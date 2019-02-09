الساعة الذكية القادمة من سامسونج ستحمل إسم Galaxy Watch Active، وإليكم مواصفاتها

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فاطمة أيت طالب - دبي - الساعة الذكية القادمة من شركة سامسونج لن تحمل إسم Galaxy Sport كما أوضحت الشائعات الأخيرة، وإنما ستحمل بدلاً من ذلك إسم Galaxy Watch Active.
الساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch Active ستحمل الإسم الرمزي SM-R500 علمًا أنها معروفة داخل شركة سامسونج بإسم Pulse، كما أنها ستعمل بنظام TizenOS 4.0.0.3، وستضم المعالج Exynos 9110. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك الآن بأن هذه الساعة الذكية ستمتاز بنفس قطر الساعة الذكية الحالية Galaxy Watch، وهذا ما يعني أنها ستضم شاشة بقطر 1.3 إنش وبدقة 360×360 بكسل.
ومع ذلك، البطارية في الساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch Active ستكون أصغر، فهي ستأتي بسعة 230mAh علمًا أن نسخة 42mm من Galaxy Watch الحالية تضم بطارية بسعة 300mAh. وبغض النظر عن البطارية، فقد سمعنا كذلك بأن Galaxy Watch Active ستضم مكبر مدمج للصوت، وستدعم LTE و GPS و NFC، كما أنها ستضم مستشعر ضربات القلب.
قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch Active في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأميكية، وهو نفسه الحدث حيث ستقوم الشركة بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series.
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