انت الان تتابع تفاصيل خبر آبل تسلّم مراهقاً جائزة لاكتشافه ثغرة في أجهزتها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 02:05 مساءً - سلّمت شركة آبل الأمريكية جائزة لمراهق اكتشف ثغرة في خاصية فيس تايم للاتصال بالفيديو، في أجهزة الهواتف التابعة للشركة الأضخم في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

ولم تكشف الشركة عن حجم الجائزة المالية، لكن يُعتقد أنها مساهمة في تكاليف دراسة المراهق غرانت تومسون البالغ من العمر 14 عاماً، حسبما نشرت "بي بي سي"، اليوم السبت.

واكتشف اليافع الأمريكي ثغرة أمنية في فيس تايم تمكّنه من التجسس على المكالمات الجماعية التي تجري باستخدام هذه الخاصية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض باحث إلكتروني إخبار آبل عن ثغرة أمنية في أجهزتها؛ بسبب رفضها تقديم مكافأة مالية له.

واكتُشفت الثغرة الشهر الماضي، حيث لاحظ بعض مستخدمي أجهزة آبل أنه بعد اتصالهم بآخرين باستخدام فيس تايم يمكنهم الاستماع لمكالماتهم حتى لو رفضوا في البداية تلقي اتصالهم، ما يعني أنه بمجرد محاولة الاتصال بشخص آخر يمكن التنصت على جميع مكالماته.

وأخذت آبل هذه الملاحظات بحذر شديد، وحظرت المكالمات الجماعية على فيس تايم لفترة خلال إجراء التحقيقات.

وكانت هذه التحذيرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الإشارة إلى أن شخصاً بعينه اكتشفها، لكن لاحقاً كشفت آبل عن أن غرانت ووالدته حذّراها من الثغرة في وقت سابق.

واستطاع غرانت اكتشاف الثغرة عندما كان يستخدم فيس تايم في إجراء مكالمات جماعية مع أصدقائه لمناقشة أساليب جديدة في لعبة فورتنايت الإلكترونية.

وفي ذلك الحين بعث غرانت ووالدته بعدة رسائل لشركة آبل لتحذيرها من الثغرة، ولم ترد الشركة، لكنها اعترفت الآن بفضل غرانت في العثور على الثغرة.

يشار إلى أن الباحث الإلكتروني الألماني، لينوس هينز، قد فضّل عدم الكشف عن وجود ثغرة أمنية في برنامج التشغيل (آبل ماك أو إس) تسمح بالاستيلاء على كلمة السر في حسابات المستخدمين.

وامتنع لينوس عن الكشف عن التفاصيل بعدما رفضت آبل إعطاءه مكافأة مالية مقابل الحصول على المعلومات.