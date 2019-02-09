انت الان تتابع تفاصيل خبر "تويتر" تخسر 5 ملايين مستخدم شهرياً.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 02:05 مساءً - أعلنت منصة "تويتر" الشهيرة أنها تخسر 5 ملايين مستخدم شهرياً على الرغم من الأرباح التي تحققها، وذلك على ضوء نتائج أعمالها للربع الرابع من عام 2018.

وعلى الرغم من أن "تويتر" نمّت قاعدة مستخدميها اليوميين والإيرادات والأرباح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، متوّجة بذلك أول سنة مُربحة، فإنها تخسر 5 ملايين مستخدم شهرياً.

وسجلت الشركة انخفاضاً في عدد المستخدمين النشطين شهرياً بمقدار 9 ملايين على أساس سنوي، كما كان عدد المستخدمين النشطين شهرياً أقل بمقدار 5 ملايين مقارنة بالربع السابق.

وتغلبت على توقعات "وول ستريت" البالغة 868.1 مليون دولار، إذ سجلت نمواً قياسياً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 24%، في حين وصلت الإيرادات ربع السنوية إلى 909 ملايين دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر.

بينما تجاوزت إيرادات السنة الكاملة لعام 2018 ثلاثة مليارات دولار. وتقول الشركة إن زيادة الأرباح والمستخدمين النشطين يومياً المحتملين تُظهر أن استراتيجيتها طويلة المدى تعمل.

وكان لدى المنصة 326 مليون مستخدم نشط شهرياً في تقرير أرباح الربع الثالث، لكنها خسرت مستخدمين نشطين شهرياً في الربعين الماضيين.

ويُعد هذا الرقم أقل بكثير من عدد المستخدمين النشطين يومياً على فيسبوك البالغ 1.52 مليار مستخدم نشط، وعلى سناب شات، الذي لديه نحو 186 مليون مستخدم نشط.

ويرجع ذلك الانخفاض إلى إدخال الاتحاد الأوروبي قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وإرسال عدد أقل من إشعارات البريد الإلكتروني، والابتعاد عن خدمة الرسائل القصيرة مع شركات الاتصالات، والعمل على تقليل الحسابات الضارّة، والتركيز على صحة وسلامة المحادثات على خدمتها.

إلى ذلك قالت الشركة إنها سوف تتوقف عن الإبلاغ عن المستخدمين النشطين شهرياً بعد الربع الأول من عام 2019، وبدلاً من ذلك سوف تبدأ في الإبلاغ عن المستخدمين النشطين اليوميين المحتملين.

وتعرّف المنصة هؤلاء المستخدمين على أنهم مستخدمو "تويتر" الذين يُسجّلون الدخول إلى تويتر في أي يوم من خلال نسخة الويب أو عبر التطبيق المحمول القادر على عرض الإعلانات.

كما حذّرت المساهمين من أنها تتوقع ارتفاع النفقات في الربع القادم، وأن إجمالي الإيرادات سوف ينخفض إلى ما بين 715 مليون دولار و775 مليون دولار.