تكنولوجيا: زي النهاردة| الرحلة الأولى لطائرتي بوينج 727 و747 وجهاز ألعاب من أبل هو الأسوأ في التاريخ

في مثل هذا اليوم، 9 فبراير من عام 1963، قامت طائرة بوينج 727 (Boeing 727) بأول رحلة طيران لها، وهي الطائرة التي ظل إنتاجها هو الأكثر بين الطائرات التجارية، وظل هذا الطراز هو الأكبر في قطاع الطيران المدني في العالم، لأكثر من عقد من الزمان، حيث أنتجت بوينج 1832 طائرة منها تقريبا.

وطائرة بوينج 727 هي طائرة متوسطة المدى، مزودة بثلاث محركات مثبتة على ذيل الطائرة، واستمر إنتاجها حتى عام 1984، وقد كانت قادرة على حمل من 149 إلى 189 مسافرا.

بعد ذلك بـ6 سنوات بالضبط، وفي 9 فبراير 1969، كانت الرحلة التجريبية الأولى لطائرة بوينج 747 (Boeing 747)، وهي الطائرة التي لا زالت في الخدمة حتى الآن، وبلغ عدد الطائرات التي أنتجتها بوينج منها 1548 طائرة.

وكانت شركة الطيران الأمريكية “بان أميريكان وورلد إيرويز” Pan American World Airways هي أول الشركات التي استخدمت بوينج 747 في أسطولها، في 22 يناير 1970.

وفي 9 فبراير 1996، قدمت أبل Apple جهاز الوسائط المتعددة “بانداي بيبين” Bandai Pippin، في محاولة سيئة لإنتاج جهاز لألعاب الفيديو المنزلية، يقوم بتشغيل أقراص الكمبيوتر CD، وقد أصبح الجهاز واحدا من أسوأ المنتجات التقنية في التاريخ، وحل في الترتيب 22 من بين 25 منتجا تقنيا فاشلا في قائمة مجلة PC World.