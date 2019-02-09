تكنولوجيا: Amazon تطلق صفحة رسمية لهاتف V15 Pro المميز بكاميرة منبثقة 32 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Amazon صفحة رسمية لهاتف V15 Pro الذي يعرض للبيع رسمياً على الموقع في 20 من فبراير، والذي يعد أول إصدار بكاميرة منبثقة مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

يبدأ موقع أمازون في إطلاق هاتف Vivo V15 Pro للبيع رسمياً في 20 من فبراير الجاري، حيث يمكن للمستخدمين الآن التسجيل لدفع إشعارات عند توفر الهاتف رسمياً على الموقع.

ويأتي هاتف Vivo V15 Pro كأول الهواتف الذكية المميزة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في تصميم كاميرة منبثقة للسيلفي، والتي أستخدم في تصنيعها المعدات ذاتها المستخدمة في هاتفي NEX، و APEX.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف كاميرة خلفية ثلاثية مميزة بمستشعر 48 ميجا بيكسل، مع دعم جودة تصوير 12 ميجا بيكسل بأعلى كفاءة، كما يأتي هذا الإصدار بمستشعر البصمة مدمج في الشاشة، على أن ينطلق هاتف Vivo V15 Pro بسعر 420 دولار للأسواق.

المصدر

اعلان

