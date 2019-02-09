كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك عن إستحواذها على شركة GrokStyle Inc التي تهتم بالتسوق المرئي وتقنية الذكاء الإصطناعي، بهدف تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في شبكة التواصل الإجتماعي الخاصة بالشركة.
أحدث صفقات الإستحواذ في عالم التقنية عقدتها اليوم شركة الفيس بوك مع الشركة الناشئة GrokStyle Inc التي أشتهرت بتطبيق الذكاء الإصطناعي في التسوق المرئي، والتي دعمت بالفعل تطبيق Ikea خلال الفترة الماضية.
وتهدف شركة الفيس بوك بهذا الإستحواذ الجديد تحقيق الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي التي أشتهرت بها شركة GrokStyle Inc لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في الشبكة الإجتماعية، حيث إستطاعت تقنية GrokStyle Inc على دعم المستخدم في البحث عن قطع الأثاث المطابقة المشابهة لصور ما على شبكة الإنترنت على سبيل المثال.
من جانب أخر لم تكشف GrokStyle على موقعها الرسمي عن إنضمامها إلى شركة الفيس بوك، بل أنها أكدت على تحرك أعضاء الشركة كفريق متكامل، وهو ما تسعى بالتأكيد الفيس بوك للإستفادة منه وفقاً لتصريحاتها الرسمية في الإعلان، حيث أكدت على خططها لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في شبكة التواصل الإجتماعي من خلال فريق العمل وتقنية GrokStyle.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الفيس بوك تعلن إستحواذها على GrokStyle Inc لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.