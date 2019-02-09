سيتم تصميم الهاتف Xiaomi Mi9 من قبل Mi Liu، وهو نفس الشخص الذي صمم الهاتف Xiaomi Mi6

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Xiaomi قررت مع هاتفها الرائد المقبل التركيز بشكل أكبر على التصميم أكثر مما ركزت عليه في الهاتف Xiaomi Mi8. وأعلن مدير المنتجات في الشركة الصينية، السيد Wang Teng Thomas عن ذلك بحيث أوضح أنه سيتم تصميم الهاتف Xiaomi Mi9 من قبل نفس المهندس الذي كان وراء تصميم الهاتف Xiaomi Mi6، وهو يقصد هنا المهندس Mi Liu.

كان Xiaomi Mi6 من دون أدنى شك واحدًا من أجمل هواتف Xiaomi الرائدة من حيث التصميم بفضل الواجهة الخلفية التي تعكس كل شيء، والزجاج المنحني في الأطراف الأربعة، والطلاء الأزرق الذهبي.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، ولكن ربما ليست الكاميرا الثلاثية التي كنت تتوقعها، فقد تردد بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل، إلى جانب مستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا 3D ToF للإستشعار الثلاثي الأبعاد.

وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +Full HD مع قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي على شكل قطرة ماء يحوي الكاميرا الأمامية التي ستبلغ دقتها 24 ميغابكسل. في الواقع، الواجهة الأمامية للهاتف Xiaomi Mi9 ستكون مشابهة إلى حد كبير لواجهة الهاتف OnePlus 6T. من ناحية أخرى، سيكون تصميم الواجهة الخلفية للهاتف Xiaomi Mi9 مشابهًا لتصميم الهاتف Huawei P20 Pro، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بترتيب الكاميرا نظرًا إلى أنه سيتم تضمين كاميرتين من هذه الكاميرات الثلاث في وحدة عمودية وتحتها الكاميرا الثالثة المتبقية في حين سيتواجد الفلاش LED أسفلها.

وكما كنا نتوقع بالفعل، فالهاتف Xiaomi Mi9 الجديد سيأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Qualcomm X24 LTE. وبالنسبة للنسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi9، فهي ستأتي مع 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية علمًا أن هذه النسخة بالذات ستكلف 2999 يوان صيني أي ما يعادل 436 دولار أمريكي.

وعندما يتعلق الأمر بمستشعر بصمات الأصابع، فسوف يتم تضمينه في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم مع العلم بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيأتي كذلك بشكل مسبق مع روم MIUI 10 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، وسيضم بطارية بسعة 3500mAh ستدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 32 واط، ولكن لن يكون هناك دعم لتقنية الشحن اللاسلكي للآسف. ويقال بأن أبعاد الهاتف ستبلغ 155 × 75 × 7.6 ملمتر. ويجب أن يصبح هذا الهاتف متاحًا للشراء في شهر مارس المقبل، لذلك هناك إحتمال أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في أواخر شهر فبراير المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

بغنى عن القول، المعلومات المتعلقة بمواصفات الهاتف Xiaomi Mi9 غير رسمية، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة وخصوصا إذا علمنا أنه ليست هناك حاليًا أي طريقة للتأكد من صحتها. ومع ذلك، فهذه المواصفات التي تم سردها أعلاه تبدو منطقية ومناسبة لهاتف ذكي راقي مثل Xiaomi Mi9، ولكن يتعين علينا الإنتظار ومعرفة ما إذا كانت هناك تسريبات أخرى ستؤكد هذه المعلومات في المستقبل، لذا إبقوا على إتصال.

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