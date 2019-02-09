برودة شديدة ليلًا والقاهرة 11.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

القاهرة- مصراوي:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
وحسب بيان، للهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى...
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