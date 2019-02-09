سامسونج ستقدم سماعات Galaxy Buds مجانًا للعملاء الذين طلبوا Galaxy S10 مسبقًا

فاطمة أيت طالب - دبي - ستحاول شركة سامسونج إغراء المستهلكين لشراء هواتف Galaxy S10 الجديدة من خلال إهدائهم سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds مجانًا عندما يقدمون طلباتهم المسبقة للشركة.

تم إستخلاص هذه المعلومات ببراعة من الشفرة المصدرية للصفحة الترويجية الرسمية لهواتف Galaxy S10 في الموقع الرسمي لشركة سامسونج في روسيا، ولكننا نتوقع أن تقدم شركة سامسونج نفس العرض للمستهلكين في بعض الأماكن الأخرى حول العالم. ويؤكد الموقع أيضًا أنه سيتم البدء بشحن الطلبات المسبقة للعملاء في اليوم الثامن من شهر مارس المقبل علمًا أن شركة سامسونج ستبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 الجديدة في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري وستتوقف عن ذلك في اليوم 7 مارس.

ومن غير الواضح ما إذا كانت سماعات Galaxy Buds المجانية ستأتي مع Galaxy S10 و +Galaxy S10 فقط، أو ما إذا كانت ستأتي مع الهاتف Galaxy S10e أيضًا. وبالنسبة لمن يتساءل عن الأسعار، فقد حصلنا في الفترة الماضية على معلومات تقول بأن الهاتف Galaxy S10e سيكلف 749€ علمًا أن هذا الأخير سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، في حين سيكلف الهاتف Galaxy S10 نحو 899€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، ونحو 1150€ للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية.

أما بخصوص الهاتف +Galaxy S10 الأرقى، فهو سيكلف 999€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1250€، والنسخة التي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1499 يورو. وعندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds الجديدة، فقد تردد أنها ستكلف 149€ مما يجعلها تدخل في منافسة مباشرة مع سماعات AirPods من آبل.

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