الأرصاد الجوية: طقس السبت شديد البرودة ليلا.. والقاهرة 11

كتب: محمد متولي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وتتوقع أن يكون معتدل بالوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

فيما تقل الرؤية بالشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي سييصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتستعرض "الوطن" درجات الحرارة المتوقعه بعدد من...