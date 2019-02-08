خلل في برنامج Adobe Premium يتسبب في إتلاف مكبرات الصوت في حواسيب MacBook Pro بشكل دائم

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فاطمة أيت طالب - دبي - في بعض الأحيان، تكون هناك بعض الأخطاء البرمجية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل البرامج، مما يؤدي إلى إعادة تشغيل نظام التشغيل، ولكن الأخطاء البرمجية لا تسبب في كثير من الأحيان بضرر دائم لعتاد ومكونات الحاسوب. لسوء حظ بعض مستخدمي MacBook Pro، فهذا ما حدث لهم بالفعل.
في سلسلة من المشاركات التي تم نشرها على منتدى Adobe Premium، يبدو أن خللاً في البرنامج سبب ضررًا دائمًا لمكبرات الصوت في حواسيب MacBook Pro عن طريق تفجيرها. ووفقا لأحد المستخدمين المتضررين، فقد صرح بالقول : ” لدي MacBook Pro جديد إشتريته قبل 15 شهرًا فقط. كنت أعمل على مشروع، وكان مستوى الصوت في MacBook Pro في حدود النصف تقريبًا، ولكن فجأة حدث خطأ في الصوت مما أدى إلى صدور ضوضاء صاخبة، والتي لم أتمكن من إيقافها على الفور. بعد توقف الضوضاء، كانت مكبرات الصوت صامتة، وبعد إعادة التشغيل التالية، إتضح أنها لم تعد تعمل “.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد نفس الأمر من قبل المستخدمين الآخرين الذين بلغوا عن أخطاء في برنامج Adobe Premium تسببت في إتلاف الحواسيب المحمولة الخاصة بهم من خلال إصدار صوت عالٍ يؤدي في نهاية المطاف إلى تفجير مكبرات الصوت بشكل دائم. ووفقا لمندوب في شركة Adobe، فقد إقترح على المستخدمين التأكد من أن الميكروفونات الخاصة بهم لا تعمل أثناء إستخدام أدوات مثل تحسين الصوت. ويبدو أن هذا يشير إلى أن الضوضاء الصاخبة قد تكون بسبب ذلك.
ومن غير الواضح ما الذي تخطط شركة Adobe لفعله حيال ذلك، وما إذا كانت ستعوض المستخدمين ماليًا لإصلاح مكبرات الصوت التالفة في الحواسيب المحمولة الخاصة بهم.
المصدر.
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