Flickr تمدد الموعد النهائي لبدء الحذف التلقائي للصور إلى 12 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة Flickr بفرض أسعار جديدة في العام الماضي. كان يتوجب على المستخدمين دفع 50 دولارًا أمريكيًا مقابل الخطة الإحترافية والتي تتيح التخزين غير المحدود للصور. وقررت الشركة أن تتيح لمستخدمي الخطة المجانية رفع 1000 صورة فقط إلى الخدمة. تم إخبار أولئك الذين تجاوزوا هذا الحد إما دفع 50 دولارًا أمريكًا للترقية إلى الخطة الإحترافية أو الإحتفاظ بنسخ من تلك الصور على الحواسيب الخاصة بهم لأن Flickr ستقوم بحذفها بحلول 5 فبراير. والآن، إتضح أن Flickr قررت تمديد هذا الموعد النهائي بعدما تلقت مطالبات بذلك من قبل المستخدمين.

هذا التغيير المقترح من قبل Flickr لم يكن في الواقع موضع تقدير من قبل المستخدمين. يمتلك مستخدمو الخدمة المتحمسين آلاف الصور على الخدمة، والآن عليهم تقليص عدد الصور المتاحة في حساباتهم إلى 1000 صورة فقط أو سيتم حذفها تلقائيًا.

جدير بالذكر أن شركة Yahoo قامت ببيع خدمة Flickr لشركة SmugMug في العام الماضي لتقوم هذه الأخيرة بعد ذلك بإجراء بعض التغييرات على كيفية إستخدام الخدمة، ومن بين هذه التغييرات نجد السماح لمستخدمي الخطة الإحترافية التي تكلف 50$ فقط برفع أكثر من 1000 صورة إلى المنصة. وبالتالي، فقد طُلب من المستخدمين الحاليين الذين تجاوزوا هذا الحد إما تحميل أرشيفاتهم قبل الخامس من شهر فبراير حيث ستبدأ الخدمة في حذف صورهم تلقائيًا، بدءًا من الصور الأقدم.

ذكرت صحيفة USA Today أن Flickr قررت تمديد الموعد النهائي للحذف إلى 12 مارس. وبالتالي، هذا يمنح المستخدمين مزيدًا من الوقت لتحميل الصور التي يرغبون في الإحتفاظ بها قبل أن يتم حذفها من قبل Flickr. ويقول نائب رئيس شركة SmugMug، السيد Scott Kinzie أنه تم إتخاذ قرار تمديد الموعد النهائي بعدما تلقت الشركة شكاوى من المستخدمين.

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