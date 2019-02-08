تكنولوجيا: لو تليفونك أندرويد Android.. إزاي تلقط “سكرين شوت” للاحتفاظ بها؟!

يمكن للغالبية العظمي من الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد Android، من هواتف ذكية أو حواسيب لوحية (تابلت)، التقاط لقطة للشاشة (سكرين شوت) Screenshot والاحتفاظ بها على الجهاز عبر الضغط علي زر الطاقة (الباور) Power وزر تقليل الصوت (Volume down) معا في نفس الوقت، وذلك في جميع الأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 4 (أندرويد أيس كريم ساندويتش) والإصدارات الأحدث منه.

ويحفظ الهاتف الصورة الملتقطة للشاشة تلقائيا، غالبا، في مجلد باسم Screenshots داخل مجلد الصور Pictures، داخل ملفات نظام التشغيل على الهاتف.

لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لالتقاط سكرين شوت لشاشة الهاتف، فهناك طريقة أخرى مجانية!

استخدام أداة سكرين شوت المدمجة في الهاتف

يوفر نظام التشغيل أندرويد أداة التقاط لقطة للشاشة، وهي أداة سكرين شوت Screenshot، وتوجد في القائمة الرئيسية المنسدلة للهاتف، التي يتم فتحها عبر تمرير الإصبع من أعلى شاشة الهاتف إلى أسفل رأسيا.

للقيام بذلك، افتح الهاتف على الشاشة التي تريد التقاط سكرين شوت لها، وقم بتمرير إصبعك من أعلى الهاتف إلى أسفل رأسيا، واضغط على أداة سكرين شوت في القائمة، ليقوم الهاتف بالتقاط صورة للشاشة وحفظها تلقائيا على الجهاز.