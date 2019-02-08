طقس السبت: انحصار الأمطار على هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، يشهد طقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، طقسا سيئا، تخلله سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب، سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية، شمالية غربية

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 7

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة السيئة

وفي سياق متصل، توقع أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، بدء تحسن الأحوال الجوية وتراجع فرص سقوط الأمطار الأحد المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أصبحت حول المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل 18 إلى 19 درجة.

وشهدت البلاد تقلبات جوية حادة خلال الإسبوع الماضي، وصلت ذروتها الأربعاء.

وانخفضت درجات الحرارة الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، ووصلت لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وانحصرت فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.