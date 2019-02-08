المسؤولة الأولى عن متاجر التجزئة في آبل ستغادر الشركة في شهر أبريل المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - المسؤولة الأولى عن متاجر التجزئة في شركة آبل، السيدة Angela Ahrendts، قررت مغادرة الشركة في شهر أبريل المقبل. وأكدت شركة آبل رحيلها الوشيك في بيان صحفي نشرته مؤخرًا. وإنضمت السيدة Angela Ahrendts إلى شركة آبل في العام 2014. وقبل تعيينها، كانت تعمل كرئيسة تنفيذية للعلامة التجارية Burberry الرائدة في مجال الأزياء الفاخرة.

وبخصوص مغادرتها شركة آبل، صرحت السيدة Angela Ahrendts بالقول : ” كانت السنوات الخمس الأخيرة هي الأكثر تحفيزًا وتحديًا وإرضاءً في مسيرتي المهنية “. وأضافت : ” من خلال الجهود الجماعية التي بذلتها الفرق، لم تكن متاجر التجزئة أقوى أو أفضل مما هي عليها الآن لتقديم مساهمة كبيرة لشركة آبل “. وستقوم السيدة Angela Ahrendts بمغادرة شركة آبل في شهر أبريل المقبل ” للقيام بمهام شخصية ومهنية جديدة “. ووفقا لشركة آبل، فيبدو أنه سيتم خلافتها في منصبها الحالي من قبل السيدة Deirdre O’Brien والتي كانت تعمل في شركة آبل منذ ثلاثة عقود.

قامت شركة آبل بإضافة السيدة Deirdre O’Brien إلى قائمة مدرائها التنفيذيين بإعتبارها الرئيسة التنفيذية لقسم التجزئة في الشركة. وهذا يشير إلى أن السيدة Angela Ahrendts لم تعد تشغل هذا المنصب الآن، على الرغم من رحيلها المخطط له في شهر أبريل المقبل.

بالإضافة الإهتمام بمتاجر التجزئة التابعة لشركة آبل، فسوف تستمر السيدة Deirdre O’Brien في قيادة فريق People في الشركة. وسوف تشرف على جميع الوظائف المتعلقة بالناس والتي تشمل تطوير المواهب وجامعة آبل. تمتلك آبل سلسلة من متاجر التجزئة في جميع أنحاء العالم يبلغ عددها 506 متجر فعلي في خمس قارات بالإضافة إلى 35 متجرًا على شبكة الإنترنت.