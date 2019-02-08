المشرعون الأمريكيون يستجوبون شركة آبل بسبب الخلل الأمني في ميزة FaceTime

فاطمة أيت طالب - دبي - الثغرات الأمنية هي مشكلة شائعة في البرمجيات. في بعض الأحيان، تكون حرجة نسبيًا، ولكن في بعض الأحيان تكون خطيرة جدًا. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك نجد الخلل الأمني في محادثات FaceTime الجماعية والذي يتيح للمتصل الإستماع إلى الطرف الآخر أثناء إجراء محادثة FaceTime الجماعية حتى لو كان هذا الأخير لم يقبل المحادثة، وهذا مخيف بطبيعة الحال.

ومنذ ذلك الحين، تم رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب هذا الخلل، والآن في رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook، يطالب رئيس مجلس إدارة House Energy & Commerce، السيد Frank Pallone، والممثل Jan Schakowsky من شركة آبل تقديم بعض الإجابات فيما يتعلق بخصوصية العملاء، وأصل هذا الخلل الأمني، وما إذا كانت هناك المزيد من الثغرات الأمنية التي لم يتم الكشف عنها علنًا.

وجاء جزء من هذه الرسالة كالتالي : ” إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير الصحفية الأخيرة حول المدة التي إستغرقتها شركة أبل للتصدي لخلل مهم ينتهك خصوصية المستخدمين إكتشفه جرانت تومبسون، وهو شاب يبلغ من العمر 14 عامًا في ميزة Group FaceTime. ونتيجة لذلك، نكتب لنفهم بشكل أفضل متى علمت شركة Apple لأول مرة بهذا العيب الأمني، ومدى تأثير الخلل على خصوصية المستهلكين، وما إذا كانت هناك أخطاء أخرى لم يتم الكشف عنها موجودة حاليًا ولم يتم معالجتها “.

ومنذ ذلك الحين، قامت شركة آبل بتقديم إعتذار رسمي بسبب هذا الخلل، وذكرت أنها تعمل على إصلاح لهذا الخلل سيتم إطلاقه هذا الأسبوع. وقد شكرت الشركة أيضًا جرانت تومبسون ووالدته بسبب محاولتهما المتكررة لإبلاغ شركة آبل بهذا الخلل.