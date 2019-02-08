خدمة +Disney ستعرض المحتوى غير الخاص بشركة Disney في البداية

فاطمة أيت طالب - دبي - خدمة بث الأفلام والمسلسلات القادمة من شركة Disney والتي ستحمل إسم +Disney ستضم على الأرجح مجموعة من محتوى Disney الحصري، وهذا ما سيجعلها مثيرة لإهتمام العديد من عشاق الأفلام والمسلسلات. ومع ذلك، يبدو أن خدمة +Disney ستضم أيضًا بعض المحتوى غير الخاص بشركة Disney منذ البداية مما سيساعد الشركة على ملء كتالوج الشركة في الوقت الراهن.

تم تأكيد ذلك من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Disney، السيد Bob Iger خلال الحدث الذي كشفت فيه الشركة عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام 2018، وهو الحدث حيث كشف أن شركة Disney حصلت على تراخيص لمجموعة من العروض التابعة لشركة CBS من أجل خدمة +Disney. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان سيحدث بشكل دائم، أو ما إذا كانت شركة Disney ستقوم بذلك إلى أن تقوم بملء الكتالوج الخاص بها بالعروض الحصرية الخاصة بها.

ووفقا للسيد Bob Iger، فقد قال أنه على المدى الطويل سوف تركز الشركة على العروض الخاصة بها. حتى الآن، لا نعرف الكثير عن كيفية عمل خدمة +Disney. نحن نعلم فقط أنها ستقوم بعرض العديد من أفلام ومسلسلات Disney، فضلا عن أفلام Marvel و Star Wars. وعلاوة على ذلك، فليست هناك أيضًا أي معلومات حول السعر أو متى سيتم إطلاق هذه الخدمة بشكل رسمي.

لقد أثرت خطة Disney لإطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها على شركات أخرى مثل Netflix التي لن تستلم بعد الآن أفلام Disney لتضمينها في الكتالوج الخاص بها. وقد نتج أيضًا عن ذلك إلغاء Netflix لمجموعة من عروض Marvel الخاصة بها.