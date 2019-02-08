«الأرصاد» تُحذر: هذه المناطق بها أمطار اليوم

اليوم الجديد
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلًا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وتوقعت الهيئة أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة لـ19 درجة، بينما الصغرى 11.
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