صور رسمية مسربة تستعرض لنا تصميم الهاتف Nokia 9 PureView قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة HMD Global Oy ذاهبة لعقد مؤتمر صحفي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تقوم الشركة الفنلندية بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Nokia 9 PureView. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة تستعرض لنا تصميم الهاتف Nokia 9 PureView من زوايا مختلفة.

وكما أوضحت العديد من التسريبات والشائعات السابقة، فهذا التسريب الجديد يؤكد من جديد قدوم الهاتف Nokia 9 PureView مع خمس كاميرات في الخلف مع العلم بأن التسريبات السابقة أوضحت لنا بأن هذه الكاميرا ستتمكن من إلتقاط الصور المضببة الخلفية مع إمكانية تعديل نقطة التركيز بعد إلتقاط الصورة. كما سيعرض الهاتف Nokia 9 PureView ميزة مماثلة لميزة Night Sight الموجودة في هواتف Google Pixel 3 ستسمح بإلتقاط صور أكثر إشراقًا بنحو 10 مرات مقارنة مع هاتف ذكي عادي. وعلاوة على ذلك، ستتيح هذه الكاميرا الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView إلتقاط صورة من جميع الكاميرات في نفس الوقت.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فالهاتف Nokia 9 PureView سيضم شاشة PureDisplay بحجم 5.99 إنش وبدقة +QuadHD مع دعم تقنية HDR10. وإنطلاقًا من هذا التسريب كذلك، فقد تأكد أن الهاتف Nokia 9 PureView سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا في الماضي بأن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 845، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB.

وأخيرًا، سيدعم الهاتف Nokia 9 Pureiew كذلك تقنية الشحن اللاسلكي وسيكون جزءًا من مبادرة Android One، وهذا ما يعني بأنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie الخام. وبطبيعة الحال، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Nokia 9 PureView كذلك مع العديد من الميزات الجديدة التي تستفيد من هذا القدر الكبير من الكاميرات المدمجة في الهاتف.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء حول الهاتف Nokia 9 PureView الجديد، فمن المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف من قبل شركة HMD Global Oy في اليوم 24 من شهر فبراير الجاري، وهو ما يعني بعد أسبوعين تقريبًا من الآن.

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