الهاتف LG G8 ThinQ سيأتي مع كاميرا أمامية ثلاثية الأبعاد تستند على تكنولوجيا ToF

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة LG بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف LG G8 ThinQ في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية، وكشفت الشركة الكورية الجنوبية اليوم أن هذا الهاتف سيأتي مع كاميرا أمامية ثلاثة الأبعاد تستند على تكنولوجيا Time of Flight. وتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذه الكاميرا من قبل الشركة التقنية الألمانية Infineon. وعلى الرغم من أنه ليست هناك تفاصيل تقنية حول المستشعر المستخدم في هذه الكاميرا، فقد ذكرت شركة LG أنه ” سيوفر مستوى جديد من القدرات للكاميرا الأمامية في الهاتف الذكي “.

مستشعر Time of Flight المطور من قبل شركة Infineon سيجمع القياسات عن طريق إلتقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء المنعكسة من الوجه. وهذا يعني أنه سيكون أكثر فعالية في البيئات المنخفضة الإضاءة وسيقلل من عبء العمل على المعالج، وبالتالي التقليل من إستهلاك الطاقة كذلك. وسيتم إستخدام مستشعر Time of Flight لإضافة طبقة أمان إضافية للهاتف الذكي ومن أجل تطبيقات الواقع المعزز كذلك.

ووفقا للسيد Andreas Urschitz، والذي يشغل منصب رئيس قسم إدارة الطاقة في شركة Infineon، فقد صرح بأنه سيتم العثور على الكاميرات الثلاثية الأبعاد في معظم الهواتف الذكية في غضون السنوات الخمسة المقبلة، وستساهم الشركة الألمانية بحصة كبيرة في ذلك.

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